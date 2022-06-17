Військовий корабель Росії порушив територіальні води Данії

Данія звинуватила Росію в порушенні територіальних вод. Російський військовий корабель порушив водний простір країни у Балтійському морі.

Про це заявив глава МЗС Данії Йеппе Кофод, повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра в Twitter .

Інцидент стався в ніч на 17 червня. Російський корабель двічі зайшов у данські територіальні води. Після того, як військово-морські сили Данії встановили з кораблем радіозв'язок, він покинув периметр.

"Це глибоко безвідповідальна, груба і повністю неприйнятна російська провокація... Методи залякування проти Данії не працюють", - зазначив міністр.

Після цього в МЗС Данії був викликаний російський посол.