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Военный конвой США вошел в Сирию

Новости » Политика     17.02.2020 - 09:09
Военный конвой США вошел в Сирию
Иллюстративное фото (proxy.duckduckgo.com)

В Сирию прибыли не менее 55 транспортных средств

Американский конвой прибыл из Ирака в провинцию Аль-Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Аl Masdar News.

Как отмечается, прибыли минимум 55 транспортных средств.

На прошлой неделе силы Асада захватили контроль над стратегической автомагистрали М5, что'объединяет столицу Дамаск с городом Алеппо, бывшим экономическим центром страны.

Напомним, сирийские правительственные силы при поддержке российской авиации начали наступление на северо-западе страны против последнего крупного очага повстанцев и захватили 13 деревень и малых городков в провинции Идлиб на севере Сирии.

Ранее сообщалось, что 14 февраля в сирийской провинции Идлиб было сбит военный вертолет Ми-8 армии режима Асада. Вертолет был сбит вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля, когда он направлялся из Алеппо к линии фронта.

По данным ООН, начиная с 1 декабря 2019 года провинцию Идлиб покинули около 1 миллиона жителей. Сирийцы массово покидают свои дома из-за наступление на провинцию сил режима Асада.

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