Военный кабинет Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа

Военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа . Там отметили, что ХАМАС максимально ослаблен, ему нанесены серьезные удары.

Отмечается, что заседание кабинета по вопросам безопасности Израиля продолжалось 3 часа. Его участники единогласно проголосовали за одностороннее прекращение огня. Ожидается, что перемирие начнется 21 мая с 02:00 по местному времени (совпадает с киевским).

Представитель Минобороны Израиля, проводивший брифинг по итогам заседания, сообщил, что в операции в Секторе Газа достигнуты все цели. "ХАМАС остановлен, ему нанесены серьезные удары", - уточнил он.

По данным телестанции Sky News, движение ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем при посредничестве Каира.