UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военный эксперт объяснил, как Россия изменила методы войны против Украины

Фото: полковник Сергей Грабский (мост онлайн)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Пышкин

Россия оставила надежды атаковать Украину со всех сторон, чтобы закончить войну как можно быстрее. Отныне оккупанты пытаются последовательно выполнять поставленные задачи.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал полковник Сергей Грабский.

"То есть сейчас они хотят действовать так: удержать оккупированные территории, захватить всю Донецкую и Луганскую области, сообщают о победе, подтягивают ресурсы и готовят дальнейшее наступление. Куда будут эти наступления – спрогнозировать очень трудно. Это будет зависеть от развития событий на фронте и от того, какую задачу они сами себе поставят", - заявил Грабский.

Оккупанты до сих пор не оставили свою цель касаемо уничтожения Украины. Чтобы достичь своих целей, захватчики перешли к последовательным ударам.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Минобороны Британии, белорусские военные на границе с Украиной могут сдержать наших бойцов, чтобы они не смогли поддержать операцию на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация