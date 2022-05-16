Военный эксперт объяснил, как Россия изменила методы войны против Украины

Россия оставила надежды атаковать Украину со всех сторон, чтобы закончить войну как можно быстрее. Отныне оккупанты пытаются последовательно выполнять поставленные задачи.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал полковник Сергей Грабский.
"То есть сейчас они хотят действовать так: удержать оккупированные территории, захватить всю Донецкую и Луганскую области, сообщают о победе, подтягивают ресурсы и готовят дальнейшее наступление. Куда будут эти наступления – спрогнозировать очень трудно. Это будет зависеть от развития событий на фронте и от того, какую задачу они сами себе поставят", - заявил Грабский.
Оккупанты до сих пор не оставили свою цель касаемо уничтожения Украины. Чтобы достичь своих целей, захватчики перешли к последовательным ударам.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Минобороны Британии, белорусские военные на границе с Украиной могут сдержать наших бойцов, чтобы они не смогли поддержать операцию на Донбассе.
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