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Військовий експерт пояснив, як Росія змінила методи війни проти України

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Понеділок 16 травня 2022 13:02
Військовий експерт пояснив, як Росія змінила методи війни проти України Фото: полковник Сергій Грабський (Міст онлайн)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

Росія лишила надії атакувати Україну зі всіх сторін, аби закінчити війну якнайшвидше. Відтепер окупанти намагаються послідовно виконувати поставленні завдання.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів полковник Сергій Грабський.

"Тобто зараз вони хочуть діяти так: утримати окуповані території, дозагарбати Донецьку та Луганську області, повідомляють про перемогу, підтягують ресурси і готують подальший наступ. Куди будуть ці наступи - спрогнозувати дуже важко. Це буде залежати від розвитку подій на фронті і від того, яке завдання вони самі собі поставлять", - заявив Грабський.

Окупанти досі не полишили свою мету щодо знищення України. Аби досягти своїх цілей, загарбники перейшли до послідовних ударів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Міноборони Британії, білоруські військові на кордоні з Україною можуть стримати наших бійців, аби вони не змогли підтримати операцію на Донбасі.

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