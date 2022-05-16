Військовий експерт пояснив, як Росія змінила методи війни проти України

"Тобто зараз вони хочуть діяти так: утримати окуповані території, дозагарбати Донецьку та Луганську області, повідомляють про перемогу, підтягують ресурси і готують подальший наступ. Куди будуть ці наступи - спрогнозувати дуже важко. Це буде залежати від розвитку подій на фронті і від того, яке завдання вони самі собі поставлять", - заявив Грабський.

Окупанти досі не полишили свою мету щодо знищення України. Аби досягти своїх цілей, загарбники перейшли до послідовних ударів.