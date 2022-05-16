Військовий експерт пояснив, як Росія змінила методи війни проти України
Росія лишила надії атакувати Україну зі всіх сторін, аби закінчити війну якнайшвидше. Відтепер окупанти намагаються послідовно виконувати поставленні завдання.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів полковник Сергій Грабський.
"Тобто зараз вони хочуть діяти так: утримати окуповані території, дозагарбати Донецьку та Луганську області, повідомляють про перемогу, підтягують ресурси і готують подальший наступ. Куди будуть ці наступи - спрогнозувати дуже важко. Це буде залежати від розвитку подій на фронті і від того, яке завдання вони самі собі поставлять", - заявив Грабський.
Окупанти досі не полишили свою мету щодо знищення України. Аби досягти своїх цілей, загарбники перейшли до послідовних ударів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Міноборони Британії, білоруські військові на кордоні з Україною можуть стримати наших бійців, аби вони не змогли підтримати операцію на Донбасі.
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