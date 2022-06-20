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Военный автомобиль с боекомплектом загорелся в Полтавской области, продолжается детонация

Архивное фото: военный автомобиль с боекомплектом загорелся в Полтавской области (t me ressentiment_channel)
Автор: Елизавета Драбкина

На железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавской области загорелся военный автомобиль, перевозивший боекомплект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

Лунин отметил, что сейчас идет детонация.

В 19:13 глава ОВА сообщил, что возгорание уже потушили.

"К сожалению, один военный получил ожоги рук и лица. Его доставили в больницу", - добавил он.

Пиротехники начали обследовать территорию.

Напомним, 20 июня в Миргородской общине Полтавской области проходят учебные стрельбы.

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Полтавская областьАндрей Лунин