Военный автомобиль с боекомплектом загорелся в Полтавской области, продолжается детонация

На железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавской области загорелся военный автомобиль, перевозивший боекомплект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.
В 19:13 глава ОВА сообщил, что возгорание уже потушили.
"К сожалению, один военный получил ожоги рук и лица. Его доставили в больницу", - добавил он.
Пиротехники начали обследовать территорию.
Напомним, 20 июня в Миргородской общине Полтавской области проходят учебные стрельбы.
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