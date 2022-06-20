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Жителей Полтавской области предупредили о взрывах: в чем причина

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Полтавская область, Понедельник 20 июня 2022 10:56
Жителей Полтавской области предупредили о взрывах: в чем причина Фото: украинская артиллерия (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 20 июня, в Полтавской области проходят учебные стрельбы в Миргородской общине. Жителей просят сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

"Сегодня, 20 июня, учебные стрельбы в Миргородской общине. Если вы услышите звуки выстрелов или взрывов, сохраняйте спокойствие. Все будет Украина", - написал он.

Напомним, сегодня утром оккупанты несколько раз обстреляли из артиллерии приграничные районы на севере Украины. Всего враг выпустил 45 снарядов.

Также российские военные нанесли удары по Криворожскому району в Днепропетровской области.

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