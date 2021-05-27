Военный автомобиль Азербайджана подорвался на мине на границе с Арменией

Автомобиль азербайджанской армии сегодня, 27 мая, подорвался на мине в Кельбаджарском районе вблизи границы с Арменией. Подрыв военного автомобиля подтвердили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала сообщения о подрыве военного автомобиля появились в соцсетях. Однако позже информацию об инциденте подтвердил пресс-секретарь азербайджанского Минобороны Анар Эйвазов.

Информации о возможных жертвах или пострадавших в результате подрыва автомобиля азербайджанской армии нет. Военные пока не разглашают всех подробностей этого инцидента.