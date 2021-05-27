Військовий автомобіль Азербайджану підірвався на міні на кордоні з Вірменією

Автомобіль азербайджанської армії сьогодні, 27 травня, підірвався на міні в Кельбаджарскому районі поблизу кордону з Вірменією. Підрив військового автомобіля підтвердили в Міністерстві оборони Азербайджану.

Спочатку повідомлення про підрив військового автомобіля з'явилися в соцмережах. Однак пізніше інформацію про інцидент підтвердив прес-секретар азербайджанського Міноборони Анар Ейвазов.

Інформації про можливих жертв або постраждалих в результаті підриву автомобіля азербайджанської армії немає. Військові поки що не розголошують всіх подробиць цього інциденту.