Військовий автомобіль Азербайджану підірвався на міні на кордоні з Вірменією

Автомобіль азербайджанської армії сьогодні, 27 травня, підірвався на міні в Кельбаджарскому районі поблизу кордону з Вірменією. Підрив військового автомобіля підтвердили в Міністерстві оборони Азербайджану.
Спочатку повідомлення про підрив військового автомобіля з'явилися в соцмережах. Однак пізніше інформацію про інцидент підтвердив прес-секретар азербайджанського Міноборони Анар Ейвазов.
Інформації про можливих жертв або постраждалих в результаті підриву автомобіля азербайджанської армії немає. Військові поки що не розголошують всіх подробиць цього інциденту.
Нагадаємо, сьогодні вранці в Азербайджані заявили про порушення кордону диверсантами з Вірменії. Азербайджанська армія захопила в полон шістьох вірменських військовослужбовців.
Крім того, 20 травня військові Азербайджану та Вірменії влаштували перестрілку на спірній ділянці кордону.