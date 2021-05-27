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Военный автомобиль Азербайджана подорвался на мине на границе с Арменией

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Кельбаджарский район, Четверг 27 мая 2021 18:05
Военный автомобиль Азербайджана подорвался на мине на границе с Арменией Иллюстративное фото: азербайджанский военный автомобиль подорвался на мине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Автомобиль азербайджанской армии сегодня, 27 мая, подорвался на мине в Кельбаджарском районе вблизи границы с Арменией. Подрыв военного автомобиля подтвердили в Министерстве обороны Азербайджана.

Об этом сообщает азербайджанское СМИ "oxu.az".

Сначала сообщения о подрыве военного автомобиля появились в соцсетях. Однако позже информацию об инциденте подтвердил пресс-секретарь азербайджанского Минобороны Анар Эйвазов.

Информации о возможных жертвах или пострадавших в результате подрыва автомобиля азербайджанской армии нет. Военные пока не разглашают всех подробностей этого инцидента.

Напомним, сегодня утром в Азербайджане заявили о нарушении границы диверсантами из Армении. Азербайджанская армия захватила в плен шестерых армянских военнослужащих.

Кроме того, 20 мая военные Азербайджана и Армении устроили перестрелку на спорном участке границы.

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