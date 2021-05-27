ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Військовий автомобіль Азербайджану підірвався на міні на кордоні з Вірменією

Новость на русском →
Кельбаджарский район, Четвер 27 травня 2021 18:05
Військовий автомобіль Азербайджану підірвався на міні на кордоні з Вірменією Ілюстративне фото: азербайджанський військовий автомобіль підірвався на міні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Автомобіль азербайджанської армії сьогодні, 27 травня, підірвався на міні в Кельбаджарскому районі поблизу кордону з Вірменією. Підрив військового автомобіля підтвердили в Міністерстві оборони Азербайджану.

Про це повідомляє азербайджанське ЗМІ "oxu.az".

Спочатку повідомлення про підрив військового автомобіля з'явилися в соцмережах. Однак пізніше інформацію про інцидент підтвердив прес-секретар азербайджанського Міноборони Анар Ейвазов.

Інформації про можливих жертв або постраждалих в результаті підриву автомобіля азербайджанської армії немає. Військові поки що не розголошують всіх подробиць цього інциденту.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Азербайджані заявили про порушення кордону диверсантами з Вірменії. Азербайджанська армія захопила в полон шістьох вірменських військовослужбовців.

Крім того, 20 травня військові Азербайджану та Вірменії влаштували перестрілку на спірній ділянці кордону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Азербайджан Армения подрыв мина
NEWS
Шмигаль анонсував продаж семи великих держпідприємств
Шмигаль анонсував продаж семи великих держпідприємств
DAILY
Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку