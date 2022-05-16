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Военный аналитик объяснил, почему россиянам удалось быстро захватить Херсонскую область

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Украина, Понедельник 16 мая 2022 13:00
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Российские войска сумели быстро захватить Херсонскую область в начале войны, поскольку сосредоточили на этом мощную группировку. Удержание перешейка с Крымом было бы очень сложной задачей для ВСУ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал полковник Сергей Грабский.

"Если вынести за скобки все политические теории, что была измена, что все было разминировано и т.п, то чисто с военной точки зрения - надо понимать, какие войска нам противостояли в Крыму. Против наших подразделений, которые находились там на прикрытии - речь идет о паре батальонов или маршевых подразделений очень небольшой численности, фактически без воздушного прикрытия - действовала мощная группировка противника, котора была подкреплена мощной группировкой авиации и флота", - сказал он.

По его словам, даже если бы Украина и сосредоточили 10-30 тысяч человек, то бои бы там были очень сложные с учетом прежде всего географии местности.

"Это открытая степь, спрятаться там практически негде, маневрировать нашими бронетанковыми колоннами очень трудно. Во-вторых, если посмотреть на локацию - речь идет о левом береге Днепра в направлении Херсона - то увидите, что осуществлять обеспечение группировки войск можно было только двумя переходами через Днепр. Это Херсон и Новая Каховка", - рассказал эксперт.

Грабский отметил, что ВСУ очень удачно сдерживающими действиями арьергардов сумели вывести из-под удара основные подразделения для того, чтобы сохранить личный состав. По его словам, в современной войне не идет речь о банальном удержании территорий. Речь идет о целесообразности ведения боевых действий на удобных позициях и целесообразности сохранения личного состава для дальнейшего контрнаступления.

"Собственно, так и произошло. Противник на том направлении имел пятикратное преимущество. Общая численность войск в Крыму насчитывала 90 тысяч. Из них примерно 30-35 тысяч составляли ударные войска - это десантники и механизированные подразделения. Учитывая это, конечно, удержать эту территорию было бы сложно", - добавил он.

Грабский также обратил внимание на то, что это было абсолютно предсказуемо. "Если, кстати, взять карту 1920 года, как действовал барон Врангель (один из руководителей "белого движения" в годы гражданской войны в России, - ред.), вы удивитесь. Он фактически зашел на ту же самую территорию, что и российские войска сегодня, и дальше не пошел", - рассказал он.

По его словам, есть такое понятие как географические экономически-логистические возможности территории. То есть российские войска зашли на ту зону, где могут себя обеспечивать и дальше не продвигаются, потому что все коммуникации, которые ведут из Крыма, а их всего две, имеют ограниченные пропускные способности.

"На том этапе войны, при тех условиях, когда мы должны были оперировать одновременно на нескольких направлениях, обеспечить быструю передислокацию войск, домобилизование наших подразделений и обеспечить удержание перешейка между Херсонской областью и Крымом было бы очень сложной задачей. Мы бы просто не смогли его удержать на то время", - сказал эксперт.

Напомним, жители временно оккупированного Херсона, выходя в магазин, ежедневно рискуют попасть в плен оккупантов. Российские военные заходят и в подъезды, выбивают двери и вывозят людей в неизвестном направлении.

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