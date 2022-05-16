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Військовий аналітик пояснив, чому росіянам вдалось швидко захопити Херсонську область

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Україна, Понеділок 16 травня 2022 13:00
Військовий аналітик пояснив, чому росіянам вдалось швидко захопити Херсонську область Фото: Херсонську область захопило велике угрупування російських військ (facebook.compressjfo.news)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Російські війська зуміли швидко захопити Херсонську область на початку війни, оскільки зосередили на цьому потужне угрупування. Утримання перешийку з Кримом було б дуже складним завданням для ЗСУ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів полковник Сергій Грабський.

"Якщо винести за дужки всі політичні теорії, що була зрада, що все було розміновано тощо, суто з військової точки зору - треба розуміти, які війська нам протистояли в Криму. Проти наших підрозділів, які знаходилися там на прикритті - мова йде про пару батальйонів або маршеві підрозділи дуже невеликої чисельності, фактично без повітряного прикриття - діяло потужне угруповання противника, яке було підкріплено потужним угрупованням авіації і флоту", - сказав він.

За його словами, навіть якби Україна та зосередили 10-30 тисяч осіб, то бої би там були дуже складні з огляду насамперед на географію місцевості.

"Це відкритий степ, сховатися там практично немає де, маневрувати нашими бронетанковими колонами дуже важко. По-друге, якщо подивитись на локацію - мова йде про лівий берег Дніпра у напрямку до Херсона - то побачите, що здійснювати забезпечення угруповання військ можна було тільки двома переходами через Дніпро. Це Херсон і Нова Каховка", - розповів експерт.

Грабський зазначив, що ЗСУ дуже вдало стримуючими діями ар'єргардів зуміли вивести з-під удару основні підрозділи для того, щоби зберегти особовий склад. За його словами, у війні сьогодення не йдеться про банальне втримання територій. Йдеться про доцільність ведення бойових дій на зручних позиціях і доцільність збереження особового складу для подальшого контрнаступу.

"Власне, так і сталося. Противник на тому напрямку мав п'ятикратну перевагу. Загальна чисельність військ у Криму налічувала 90 тисяч. З них приблизно 30-35 тисяч складали ударні війська - це десантники і механізовані підрозділи. Зважаючи на це, звісно, що втримати цю територію було б складно", - додав він.

Грабський також звернув увагу на те, що це було абсолютно передбачувано. "Якщо, до речі, взяти карту 1920 року, як діяв барон Врангель (один із очільників "білого руху" в роки громадянської війни в Росії, - ред.), ви здивуєтесь. Він фактично зайшов на ту ж саму територію, що й російські війська сьогодні, і далі не пішов", - розповів він.

За його словами, є таке поняття як географічні економічно-логістичні можливості території. Тобто російські війська зайшли на ту зону, де можуть себе забезпечувати і далі не просуваються, тому що всі комунікації, які ведуть з Криму, а їх всього дві, мають обмежені пропускні здатності.

"На тому етапі війни, за тих умов, коли ми мали оперувати одночасно на кількох напрямках, забезпечити швидку передислокацію військ, довідмобілізування наших підрозділів і забезпечити утримання перешийку між Херсонською областю та Кримом було б дуже складним завданням. Ми би просто не змогли його втримати на той час", - сказав експерт.

Нагадаємо, жителі тимчасово окупованого Херсона, виходячи в магазин, щодня ризикують потрапити в полон окупантів. Російські військові заходять і до під'їздів, вибивають двері та вивозять людей у невідомому напрямку.

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