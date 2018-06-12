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Военнослужащим теперь не будут начисляться штрафные санкции за неуплату кредита

НовостиОбщество    12.06.2018 - 12:26
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Это будет действительно с момента призыва во время мобилизации и до окончания особого периода

На время особого периода в Украине военнослужащим штрафные санкции за невыполнение кредитных обязательств, а также проценты за пользование кредитом не начисляются. Об этом сообщает сайт Судебной власти Украины.

Так, Верховный Суд в постановлении от 30 мая 2018 года по иску о взыскании задолженности по кредитному договору не согласился с выводом апелляционного суда и направил дело ему на рассмотрение.

"На основании положений статей 5, 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и частью 15 ст. 14 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" Верховный Суд пришел к выводу о том, что военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным - с момента призыва во время мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом", - говорится в сообщении

Напомним, что за минувшие сутки пророссийские боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение, в результате чего 3 украинских военнослужащих получили ранения.

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Теги публикации: военные, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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