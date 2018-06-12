Бойовики застосували БМП, артилерію і міномети, 3 поранених, - ООС

За даними розвідки, 2 окупантів знищено, 3 отримали поранення

За минулу добу проросійські бойовики 27 разів порушили режим припинення вогню, з них 11 разів застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння, в результаті чого 3 українських військовослужбовців отримали поранення. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці Facebook.

"У районі проведення ООС інтенсивність бойових дій залишається стабільно контрольованою. На використання окупантами артилерії, мінометів, БМП та стрілецького озброєння підрозділу Об'єднаних сил рішуче відповідали адекватним вогнем і не дозволили ворогу поліпшити тактичне становище", - повідомили в прес-центрі.

Також зазначається, що на Луганському напрямку противник не припиняв спроб послабити оборонні рубежі наших захисників в районі н. п. Новотошківське. На Горлівському напрямку активна оборона підрозділів Об'єднаних сил тривала в районах н. п. Троїцьке та Світлодарськ.

"На Донецькому напрямку - біля Авдіївки і Пісок. Залишалася напруженою ситуація на Маріупольському напрямку в районах н. п. Ломакіно, Водяне та Широкіно", - йдеться у звіті.

Під час бойових дій минулу добу 3 українських військовослужбовців отримали поранення. За поточну добу, станом на 7:00 ранку, втрат немає.

За даними розвідки, 2 окупантів знищено та 3 отримали поранення.

Оперативне зведення на 7.00 12 червня 2018 року #ООС #ранкове_зведення За минулу добу, 11 червня, в районі проведення... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 11 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі протягом дня, 11 червня 2018 року, був поранений один український військовослужбовець.