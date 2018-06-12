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Військовослужбовцям тепер не нараховуватимуться штрафні санкції за несплату кредиту

НовиниСуспільство    12.06.2018 - 12:26
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Це буде дійсно з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду

На час особливого періоду в Україні військовослужбовцям штрафні санкції за невиконання кредитних зобов’язань, а також проценти за користування кредитом не нараховуються. Про це повідомляє сайт Судової влади України.

Так, Верховний Суд у постанові від 30 травня 2018 року за позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором не погодився з висновком апеляційного суду та направив справу йому на новий розгляд.

"На підставі положень статей 5, 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та частиною 15 ст. 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" Верховний Суд дійшов висновку про те, що військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу проросійські бойовики 27 разів порушили режим припинення вогню, з них 11 разів застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння, в результаті чого 3 українських військовослужбовців отримали поранення.

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Теги публікації: військові, Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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