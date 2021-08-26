На військових складах в Казахстані продовжують вибухати снаряди. Населення евакуюють

На складі військової частини в Казахстані, де через увечері 26 серпня стався вибух і спалахнула пожежа, продовжують рватися боєприпаси. На місце події направлені підрозділи рятувальних та екстрених служб. Населення евакуюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання KTK .

За попередніми даними, вибух на військовому складі спровокувало загоряння біля однієї з будівель. Пожежа призвела до вибуху "невстановлених предметів".

У Міноборони Казахстану повідомили, що на складах зберігаються інженерні боєприпаси, які не мають великої дальності розльоту. Разом з тим для безпеки йде евакуація жителів прилеглих будинків і селищ.

Як повідомляють місцеві жителі в соцмережах, на палаючому складі продовжують розриватися боєприпаси.

Як повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, для ліквідації наслідків пожежі на складі створено оперативний штаб. За даним фактом порушено кримінальну справу. На місце події направлені підрозділи МВС, МНС. У районі НП призупинено залізничний рух.