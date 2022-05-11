Военные ВСУ на Донбассе отбили 9 атак врага и уничтожили 24 единицы техники

Украинские военные на Донецком и Луганском направлениях в эту среду, 11 мая, отбили 9 атак войск РФ, нанеся оккупантам очередные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Группировки Объединенных сил.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили 4 беспилотника типа "Орлан-10".

Так, бойцы ВСУ уничтожили 8 танков противника, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей врага и 1 зенитную установку.

"В течение текущих суток, 11 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам", - говорится в сводке.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что бойцы ВСУ отодвинули российские войска еще дальше от Харькова, и захватчики кое-где отступили к границе.

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