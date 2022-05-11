RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військові ЗСУ на Донбасі відбили 9 атак ворога і знищили 24 одиниці техніки

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові на Донецькому та Луганському напрямках цієї середи, 11 травня, відбили 9 атак військ РФ, завдавши окупантам чергових втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Угруповання Об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби, 11 травня, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться у зведенні.

Так, бійці ЗСУ знищили 8 танків противника, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів ворога та 1 зенітну установку.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони в небі над Донбасом збили 4 безпілотники типу "Орлан-10".

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що бійці ЗСУ відсунули російські війська ще далі від Харкова, і загарбники подекуди відступили до кордону.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниООСВійна Росії проти України