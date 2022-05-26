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Военные врачи провели операцию, которой сегодня нет аналогов

Фото: военные врачи провели операцию, которой сегодня нет аналогов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные врачи уже дважды выполнили современную операцию по удалению почки вследствие огнестрельного ранения. Раненые способны уже самостоятельно передвигаться по палате.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Мобильный госпиталь в котором проводят операции расположен в одном из прифронтовых городов Украины.

Лапароскопическая операция была выполнена впервые. Пациенты получили огнестрельное ранение в результате чего произошло разрушение органа.

"По состоянию на сегодня в мобильном госпитале выполнили уже две такие операции. Благодаря сверхсовременным технологиям и профессионализму украинских врачей раненые уже самостоятельно ходят по палате", - пишет пресс-служба Центра.

Напомним, РБК-Украина писало о перечне бесплатных медицинских услуг, которые сегодня могут получить украинцы.

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