Військові лікарі України провели операцію, якій сьогодні немає аналогів

Українські військові лікарі вже двічі виконали сучасну операцію з видалення нирки через вогнепальне поранення. Поранені здатні вже самостійно пересуватися по палаті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Мобільний госпіталь у якому проводять операції розташований в одному з прифронтових міст України.
Лапароскопічна операція була виконана в Україні вперше. Пацієнти отримали вогнепальне поранення внаслідок чого відбулась руйнація органу.
"Станом на сьогодні у мобільному госпіталі виконали вже дві такі операції. Завдяки надсучасним технологіям та професійності українських лікарів поранені вже самостійно ходять по палаті", - пише пресслужба Центру.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про перелік безкоштовних медичних послуг, які сьогодні можуть отримати українці.
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