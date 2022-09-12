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Військові встановили український прапор у звільненому Нововознесенському на півдні (відео)

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Нововознесенське, Понеділок 12 вересня 2022 17:56
Військові встановили український прапор у звільненому Нововознесенському на півдні (відео) Фото: у селі Нововознесенське встановили український прапор (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові звільнили село Нововознесенське у Херсонській області. Військові встановили прапор України в населеному пункті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 128-у гірсько-штурмову бригаду "Закарпатський легіон" у Facebook.

"У селі Нововознесенське майорить жовто-синій стяг. Все буде Україна!" - йдеться у повідомленні.

Про звільнення села Нововознесенське стало відомо сьогодні. Українські захисники повністю зачистили його від окупантів. Цей населений пункт знаходиться на правому березі Дніпра, на півночі Херсонської області.

Нагадаємо, що ЗСУ на півдні звільнили вже понад 500 квадратних кілометрів та деокупували 13 населених пунктів.

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