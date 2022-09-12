Військові встановили український прапор у звільненому Нововознесенському на півдні (відео)

Українські військові звільнили село Нововознесенське у Херсонській області. Військові встановили прапор України в населеному пункті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 128-у гірсько-штурмову бригаду "Закарпатський легіон" у Facebook.

"У селі Нововознесенське майорить жовто-синій стяг. Все буде Україна!" - йдеться у повідомленні. Про звільнення села Нововознесенське стало відомо сьогодні. Українські захисники повністю зачистили його від окупантів. Цей населений пункт знаходиться на правому березі Дніпра, на півночі Херсонської області.