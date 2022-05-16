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Військові знищили великі склади боєприпасів окупантів у Херсонській та Харківській областях

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Понеділок 16 травня 2022 19:08
Військові знищили великі склади боєприпасів окупантів у Херсонській та Харківській областях Фото: військові знищили великі склади боєприпасів окупантів у Херсонській та Харківській областях (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові завдали удару по складах боєприпасів російських військових. Окупанти розташували їх в Ізюмі Харківської області й Давидовому Броді Херсонської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"В результаті вогневого ураження Силами оборони ворожих складів, що розміщувались в місті Ізюм, знищено значний запас боєприпасів", - пише пресслужба Генштабу.

Також вогневе ураження було завдано й по складу в районі населеного пункту Давидів Брід. Під час атаки було знищено значний запас боєприпасів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові 20-й раз нанесли удар по окупантам в Чорнобаївці. Вдарили по складах з боєприпасами

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