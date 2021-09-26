Военные Украины и США провели совместное десантирование на учениях Rapid Trident-2021
Состоялось совместное десантирование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, военнослужащих США и других подразделений стран-партнеров. Оно прошло в рамках многонациональных учений Rapid Trident-2021
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.
Отмечается, что десантирование происходило с американских военнотранспортных самолетов С-130 "Геркулес" с применением десантных парашютных систем США Т-11 с высоты 400 метров.
В десантировании участвовали бойцы 13-го отдельного десантно-штурмового батальона.
Отмечается, что накануне личный состав, который уже имеет немалый опыт десантирования с отечественных десантных парашютных систем и различных типов летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, прошел соответствующую предварительную подготовку под руководством инструкторов ВС США.
Напомним, во Львовской области с 20 сентября проходят масштабные украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021. В них принимают участие 6 тысяч военных из 15 стран. Маневры завершатся 1 октября.