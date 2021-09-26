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Військові України та США провели спільне десантування на навчаннях Rapid Trident-2021

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Неділя 26 вересня 2021 00:10
Військові України та США провели спільне десантування на навчаннях Rapid Trident-2021 Фото: військові України та США провели спільне десантування (dshv.mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Відбулося спільне десантування десантно-штурмових військ Збройних сил України, військовослужбовців США та інших підрозділів країн-партнерів. Воно відбулося в рамках багатонаціональних навчань Rapid Trident-2021

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування десантно-штурмових військ ЗСУ в Facebook.

Зазначається, що десантування відбувалося з американських військово-транспортних літаків С-130 "Геркулес" із застосуванням десантних парашутних систем США Т-11 з висоти 400 метрів.

У десантуванні брали участь бійці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону.

Зазначається, що напередодні особовий склад, який вже має чималий досвід десантування з вітчизняних десантних парашутних систем та різних типів літальних апаратів Збройних сил України, пройшов відповідну попередню підготовку під керівництвом інструкторів ЗС США.

Нагадаємо, у Львівській області з 20 вересня проходять масштабні українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021. У них беруть участь 6 тисяч військових з 15 країн. Маневри завершаться 1 жовтня.

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