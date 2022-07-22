Есть ли военные угрозы для Украины из-за "зернового коридора": ответ Буданова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова на телемарафоне.

"С военной точки зрения мы не видим угроз. Есть проработанный фарватер, суда будут двигаться исключительно по этому фарватеру. Ни один участок побережья, кроме упомянутого фарватера, не будет разминироваться. То есть если кто-то думает, что Россия сможет под предлогом работы коридора высадить десант, то это абсолютно нереально", - отметил он.

Он также добавил, что береговые ракетные комплексы также делают нереальными попытки высадки российского десанта. Буданов подчеркнул, что при подписании соглашения о "зерновом коридоре" Украина отстояла свои интересы на 100%.