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Есть ли военные угрозы для Украины из-за "зернового коридора": ответ Буданова

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Киев, Пятница 22 июля 2022 19:20
Есть ли военные угрозы для Украины из-за "зернового коридора": ответ Буданова Фото: начальник ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Открытие "зернового коридора" через Черное море не несет военных угроз для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова на телемарафоне.

"С военной точки зрения мы не видим угроз. Есть проработанный фарватер, суда будут двигаться исключительно по этому фарватеру. Ни один участок побережья, кроме упомянутого фарватера, не будет разминироваться. То есть если кто-то думает, что Россия сможет под предлогом работы коридора высадить десант, то это абсолютно нереально", - отметил он.

Он также добавил, что береговые ракетные комплексы также делают нереальными попытки высадки российского десанта. Буданов подчеркнул, что при подписании соглашения о "зерновом коридоре" Украина отстояла свои интересы на 100%.

Напомним, сегодня в Стамбуле было подписано четырехстороннее соглашение, которое должно способствовать разблокированию экспорту украинского зерна по Черному морю.

Соглашение будет действовать 120 дней, но предусмотрена возможность его продления.

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