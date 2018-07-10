Военные учения "Си Бриз 2018": пограничники отработали прыжки в воду без парашюта

Дайверы десантировались без парашютов с вертолета, летевшего над морем на высоте семь метров

Пограничники Одесского отряда морской охраны в рамках международных военных учений "Си Бриз 2018" во вторник, 10 июля, отрабатывали прыжки без парашюта с вертолета в воду. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Сообщается, что по легенде учений условный противник пытался использовать диверсионные силы и средства, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. В связи с этим пограничники приняли решение о том, что необходимо применить сводное протидиверсионное подразделение в ходе рейда порта Одесса.

Дайверы десантировались в заданном районе без парашютов с вертолета, летевшего над морем на высоте семь метров.

Фото: "Си Бриз 2018" (dpsu.gov.ru)

"После высадки группа добралась к определенному объекту под водой и нейтрализовала условного противника. Упражнение выполнено должным образом. Теоретические занятия и практические тренировки, предшествовавшие обучениям, оказались эффективными", - повідомивли в ГПСУ.

Отмечается, что трое водолазов в этом году впервые испытали себя в этом экзамене. Остальные пограничников уже имеют опыт в прыжках без парашюта.

Напомним, вчера, 9 июля 2018, в Одессу на международные военные учения Sea Breeze 2018 прибыл флот соединенных Штатов Америки