Військові навчання "Сі Бриз 2018": прикордонники відпрацювали стрибки у воду без парашуту

Дайвери десантувалися без парашутів з гелікоптера, що летів над морем на висоті сім метрів

Прикордонники Одеського загону морської охорони у рамках міжнародних військових навчань "Сі Бриз 2018" у вівторок, 10 липня, відпрацьовували стрибки без парашуту з гелікоптеру у воду. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Повідомляється, що за легендою військових навчань умовний противник намагався використати диверсійні сили і засоби, аби дестабілізувати ситуацію у регіоні. У зв'язку з цим прикордонники прийняли рішення про те, що необхідно застосувати зведений протидиверсійний підрозділ у ході рейду порту Одеса.

Дайвери десантувалися в заданому районі без парашутів з гелікоптера, що летів над морем на висоті сім метрів.

Фото: "Сі Бриз 2018" (dpsu.gov.ua)

"Після висадки група дісталася визначеного об'єкта під водою та нейтралізувала умовного противника. Вправу виконано належним чином. Теоретичні заняття та практичні тренування, що передували навчанням, виявилися ефективними", - повідомивли в ДПСУ.

Зазначається, що троє водолазів цього року вперше випробували себе в цьому іспиті. Решта прикордонників уже мають досвід у стрибках без парашута.

Нагадаємо, вчора, 9 липня 2018, в Одесу на міжнародні військові навчання Sea Breeze 2018 прибув флот сполучених Штатів Америки