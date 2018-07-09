В Одесу прибув американський ракетний есмінець на військові навчання

До Одеси на військові навчання Sea Breeze 2018 прибули два кораблі флоту США

В Одесу в понеділок, 9 липня, на міжнародні військові навчання Sea Breeze 2018, прибув флот сполучених Штатів Америки (США). Про це у Twitter повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Зазначається, що в Одесу прибули американський ракетний есмінець USS Porter DDG-78 та штабний корабель 6-го флоту США USS Mount Whitney LCC20.

Мета перебування флоту США - "демонстрація безпеки та стабільності в регіоні та взаємосумісності НАТО в рамках участі в україно-американських військових навчаннях Sea Breeze 2018.

В той же час у Військово-морських силах США повідомили, що Porter увійшов у Чорне море, "щоб продемонструвати відданість США колективній обороні наших союзників та партнерів НАТО".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що У понеділок, 9 липня, в Одесі відкриваються українсько-американські військові навчання "Сі Бриз".