Военные учения Китая возле Тайваня могут перерасти в полномасштабное вторжение, - SCMP

Китай может неожиданно вторгнуться в Тайвань во время военных учений. Нападение может начаться с высадки на остров десанта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание South China Morning Post (SCMP).
Как сообщили изданию в оборонном ведомстве Тайваня, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может начать вторжение во время учения рядом с островом. Китайские военные могут неожиданном высадить десант и начать полномасштабные боевые действия.
По данным тайваньских военных, подобный вариант развития событий соответствовал бы целям руководства Китая - вторгнуться на остров к 2025 году.
Отмечается, что на первоначальном этапе вторжения китайские военные могут задействовать сухопутные, морские и воздушные силы. Одной из основных задач, которая будет стоять перед НОАК, - предотвратить любы попытки иностранных вооруженных сил прийти на помощь Тайваню.
Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин назвал полеты китайских военных над Тайванем репетицией перед вторжением.
Отметим, США обеспокоены возможным вторжения Китая на территорию Тайваня.
Как сообщало РБК-Украина, США и Евросоюз сделали совместное заявление о действиях Китая в Тайваньском проливе.