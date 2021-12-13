Военные учения Китая возле Тайваня могут перерасти в полномасштабное вторжение, - SCMP

Китай может неожиданно вторгнуться в Тайвань во время военных учений. Нападение может начаться с высадки на остров десанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание South China Morning Post (SCMP).

Как сообщили изданию в оборонном ведомстве Тайваня, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может начать вторжение во время учения рядом с островом. Китайские военные могут неожиданном высадить десант и начать полномасштабные боевые действия.

По данным тайваньских военных, подобный вариант развития событий соответствовал бы целям руководства Китая - вторгнуться на остров к 2025 году.

Отмечается, что на первоначальном этапе вторжения китайские военные могут задействовать сухопутные, морские и воздушные силы. Одной из основных задач, которая будет стоять перед НОАК, - предотвратить любы попытки иностранных вооруженных сил прийти на помощь Тайваню.