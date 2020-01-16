Военные США не собираются уходить из Ирака, - Пентагон

Военнослужащие Соединенных Штатов Америки (США) пока не планируют выходить из территории Ирака. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман во время своего выступления, которое транслировалось в Twitter.

По его словам, сейчас между Вашингтоном и Багдадом ведутся переговоры относительно присутствия американских Вооруженных сил в Ираке. Пока американские военные не планируют выходить из этой ближневосточной страны.

"В американских ВС нет планов по выводу войск из Ирака. Мы все еще ведем консультации с иракской стороной. Мы по-прежнему хотим быть другом и партнером суверенного и успешного Ирака. Наше стремление и наша цель сейчас заключается в том, чтобы силы США оставались в регионе, оставались в Ираке", - отметил Хоффман.

Напомним, ранее сообщалось, что американские военные возобновили операцию против "Исламского государства" в Ираке. Вооруженные силы США работают над скорейшим восстановлением обучения иракских солдат.

Позже власти Ирака заявили, что не давали разрешения на восстановление военной операции США на территории страны против боевиков "Исламского государства". В Багдаде утверждают, что не давали никаких разрешений на возобновление военных операций США.

Как известно, 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск возглавляемой США коалиции с территории страны. Иракский премьер-министр Адиль Абду-Махди назвал такое решение лучшим для Ирака.