Американские военные возобновили операцию против боевиков ИГ в Ираке

Иллюстративное фото (defense.gov)

Совместные операции американских и иракских военных уже начались

Американские военные возобновили операцию против боевиков самопровозглашенного "Исламского государства" в Ираке и работают над скорейшим возобновлением обучения иракских солдат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Один из собеседников, который является представителем администрации США, сообщил, что совместные операции американских и иракских военных уже начались, однако пока что не в таком объеме, как прежде. Источник добавил, что работа по обучению иракских военных пока не началась, однако это - вопрос ближайшего времени.

Отмечается, что источники сообщили о возобновлении иракской операции на условиях анонимности, ссылаясь на то, что это решение пока не было оглашено официально.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась третьего января после того, как Пентагон сообщил о сделке, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касим Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой находился генерал, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. В Иране был объявлен трехдневный траур.

После этого иракский парламент проголосовал за вывод американских войск из страны, а премьер-министр Адиль Абдул-Махди попросил Вашингтон разработать план вывода войск. США категорически отвергли это требование. Сейчас в Ираке проходят службу более 5 тысяч американских военнослужащих.