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Военные США начнут переучивать украинцев на американские гаубицы на этой неделе, - Reuters

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Вторник 19 апреля 2022 00:33
Военные США начнут переучивать украинцев на американские гаубицы на этой неделе, - Reuters Артиллерия США (Фото: popularmechanics.com)
Автор: Константин Широкун

Военные США рассчитывают начать обучение украинцев обращению с гаубичной артиллерией в ближайшие дни, заявил в понедельник высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов, расширив помощь, включив в нее тяжелую артиллерию.

Чиновник на условиях анонимности сообщил, что учения по обращению с гаубицами будут проходить за пределами Украины. Соединенные Штаты планируют обучить украинских инструкторов, как использовать гаубицы. Затем инструкторы проинструктируют своих коллег внутри Украины. Ранее Соединенные Штаты обучали украинские силы работе с беспилотниками Switchblade.

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