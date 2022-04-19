Военные США начнут переучивать украинцев на американские гаубицы на этой неделе, - Reuters

Военные США рассчитывают начать обучение украинцев обращению с гаубичной артиллерией в ближайшие дни, заявил в понедельник высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов, расширив помощь, включив в нее тяжелую артиллерию.

Чиновник на условиях анонимности сообщил, что учения по обращению с гаубицами будут проходить за пределами Украины. Соединенные Штаты планируют обучить украинских инструкторов, как использовать гаубицы. Затем инструкторы проинструктируют своих коллег внутри Украины. Ранее Соединенные Штаты обучали украинские силы работе с беспилотниками Switchblade.