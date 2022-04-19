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Військові США почнуть переучувати українців на американські гаубиці цього тижня, - Reuters

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Вівторок 19 квітня 2022 00:33
Військові США почнуть переучувати українців на американські гаубиці цього тижня, - Reuters Артилерія США (Фото: popularmechanics.com)
Автор: Константин Широкун

Військові США розраховують почати навчання українців поводженню з гаубичною артилерією в найближчі дні, заявив у понеділок високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про додаткову військову допомогу Україні в розмірі 800 мільйонів доларів, розширивши допомогу, включивши в неї важку артилерію.

Чиновник на умовах анонімності повідомив, що навчання з поводження з гаубицями проходитимуть за межами України. Сполучені Штати планують навчити українських інструкторів, як використовувати гаубиці. Потім інструктори проінструктують своїх колег всередині України. Раніше Сполучені Штати навчали українські сили роботі з безпілотниками Switchblade.

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