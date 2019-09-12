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Военные склады в Калиновке возобновили работу

Новости » Происшествия    12.09.2019 - 17:23
Военные склады в Калиновке возобновили работу
Илюстрационное фото

Наблюдательные посты несут службу в усиленном составе-за угрозы самовозгорания сухой травы

База хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины в Винницкой области после взрывов в Калиновке полностью восстановила работу после ликвидации пожара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Командир воинской части полковник Николай Батюк уточнил, что пожарные, наблюдательные посты и патрули не прекращают усиленно нести службу из-за угрозы самовозгорания.

"Это будет продолжаться до тех пор, пока не уменьшится опасность cамовозгораний через сухую погоду", - отметил он.

Николай Батюк также добавил, что утилизацию боеприпасов, которые невозможно транспортировать, пока приостановили.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 11 сентября около 11:30 на складах Минобороны в Калиновке произошел пожар. Как следствие - возникло задымление на территории технического арсенала, а также было зафиксировано шесть взрывов боеприпасов.

В 15:15 спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате взрывов на территории военных складов вблизи Калиновки Винницкой области.

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