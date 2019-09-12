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Військові склади в Калинівці відновили роботу

Новини » Надзвичайні події    12.09.2019 - 17:23
Військові склади в Калинівці відновили роботу
Ілюстративне фото

Спостережні пости несуть службу у посиленому складі через загрозу самозаймання сухої трави

База зберігання боєприпасів Збройних сил України у Вінницькій області вісля вибухів в Калинівці повністю відновила роботу після ліквідації пожежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Командир військової частини полковник Микола Батюк уточнив, що пожежні, спостережні пости та патрулі не припиняють посилено нести службу через загрозу самозаймання.

"Це триватиме доти, поки не зменшиться небезпека самозаймань через суху погоду", - зазначив він.

Микола Батюк також додав, що утилізацію боєприпасів, які неможливо транспортувати, наразі призупинили.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 вересня близько 11:30 на складах Міноборони у Калинівці сталася пожежа. Як наслідок - виникло задимлення на території технічного арсеналу, а також зафіксовано шість вибухів боєприпасів.

О 15:15 рятувальники ліквідували пожежу, що виник в результаті вибухів на території військових складів поблизу Калинівки Вінницької області.

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