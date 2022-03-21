Военные РФ терроризируют жителей временно оккупированных территорий, - омбудсмен

Российские военные прибегают к террору местного населения на временно оккупированных территориях. Оккупанты мародерят, а также применяют силу к мирным жителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.
Отмечается, что в Луганской области вражеские силы нападают на местных жителей, грабят, вывозя бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства.
В Энергодар после проведения местными жителями митинга приехали около 600 спецназовцев "Омон". Боевики с дубинками, щитами и оружием контролируют город и подавляют любое сопротивление.
Кроме того, на временно оккупированных территориях армия РФ размещает технику среди объектов гражданской инфраструктуры.
"Террор мирных жителей - это военное преступление, определенный Уставом Международного военного трибунала и Римским статутом Международного уголовного суда, и нарушения норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - заявила Денисова.
Омбудсмен призвала международное сообщество усилить давление на Россию для прекращения войны в Украине.
Напомним, в Херсоне, который временно захвачен российскими войсками, прошел митинг против оккупации. Армия РФ пыталась разогнать протест силой.
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