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В оккупированном Херсоне российские военные разогнали митинг, есть пострадавшие

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Херсон, Понедельник 21 марта 2022 14:05
В оккупированном Херсоне российские военные разогнали митинг, есть пострадавшие Фото: В оккупированном Херсоне оккупанты разогнали митинг(most.ks.ua)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Херсоне сегодня прошел очередной мирный митинг против оккупации. Его разогнали российские войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

В результате разгона пострадали несколько человек, однако не сообщается их точное количество.

"В Херсоне российские военные разогнали мирный митинг, есть раненые", - говорится в сообщении.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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