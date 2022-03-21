В оккупированном Херсоне российские военные разогнали митинг, есть пострадавшие
Фото: В оккупированном Херсоне оккупанты разогнали митинг(most.ks.ua)
Во временно оккупированном Херсоне сегодня прошел очередной мирный митинг против оккупации. Его разогнали российские войска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".
В результате разгона пострадали несколько человек, однако не сообщается их точное количество.
"В Херсоне российские военные разогнали мирный митинг, есть раненые", - говорится в сообщении.
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