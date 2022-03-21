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Військові РФ тероризують жителів тимчасово окупованих територій, - омбудсмен

Фото: армія РФ тероризує населення тимчасово окупованих територій (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові вдаються до терору місцевого населення на тимчасово окупованих територіях. Окупанти мародерять, а також застосовують силу до мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денисову.

Зазначається, що в Луганській області ворожі сили нападають на місцевих жителів, грабують, вивозячи побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби.

В Енергодар після проведення місцевими жителями мітингу приїхали близько 600 спецпризначенців "Омон". Бойовики з дубинками, щитами та зброєю контролюють місто та придушують будь-який супротив.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях армія РФ розміщує техніку серед об’єктів цивільної інфраструктури.

"Терор мирних жителів - це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - заявила Денисова.

Омбудсмен закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для припинення війни в Україні.

Нагадаємо, в Херсоні, який тимчасово захоплений російськими військами, пройшов мітинг проти окупації. Армія РФ намагалася розігнати протест силою.

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