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Военные РФ в соцсетях используют украинских детей для разведки позиций ВСУ, - СБУ

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты через соцсети используют несовершеннолетних украинских детей для разведки позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, родителей призывают быть бдительными относительно переписок и контактов своих детей в соцсетях.

Так, в Харькове оккупанты установили контакт с несовершеннолетним парнем через Telegram. Оккупанты обещали заплатить деньги за информацию о позициях ВСУ на территории города.

Также в Луганской области двое российских солдат действовали не через соцсети, а напрямую предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местоположении и маршрутах передвижения украинских войск. Парень испугался, но оккупанты сказали, что он малолетний и ничего за это не будет.

Однако благодаря украинским силовикам ребята не успели передать информацию врагу.

Сообщается, что сейчас рассматривается вопрос о возможности привлечения правонарушителей к уголовной ответственности. СБУ напоминает, что в Украине она наступает при достижении лицом 16 лет, а в отдельных случаях - с 14 лет.

Ранее мы сообщали, что оккупанты отказываются идти в наступление и жалуются, что их бросили на произвол судьбы.

Также мы писали, что СБУ разоблачила ботоферму РФ, которая осуществляла кибератаку на государственные информресурсы.

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