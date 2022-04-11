Військові РФ у соцмережах використовують українських дітей для розвідки позицій ЗСУ, - СБУ

Зокрема, батьків закликають бути пильними щодо переписок та контактів своїх дітей у соцмережах.

Так, у Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram. Окупанти обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.

Також у Луганській області двоє російських солдатів діяли не через соцмережі, а напряму запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Хлопець злякався, але окупанти сказали, що він малолітній та нічого за це не буде.

Однак, завдяки українським силовикам хлопці не встигли передати інформацію ворогу.

Повідомляється, що наразі розглядається питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності. СБУ нагадує, що в Україні вона настає при досягненні особою 16 років, а в окремих випадках - з 14 років.