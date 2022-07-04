Военные РФ сдают информацию о своих позициях иностранной разведке: перехват ГУР

Российские военные за деньги сдают информацию о местоположении своих войск иностранным разведчикам.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР, об этом идет речь в новом перехвате разговора оккупантов.
В телефонном разговоре девушка жалуется, что информацию о позициях некоторых подразделений продают иностранной разведке.
"31 бригаду сдали. Не всю, а какую-то роту. 76 человек привезли недавно. Сдал свой же. Полковник Матьковский. Я потом общалась с ФСБшником самарским, мой знакомый. Он говорит, да. Все это верно. У него на счету 17 миллионов нашли. Страдает сейчас это США вонюче. У них там вообще - голод, холод", - заявила она в разговоре с российским солдатом.
При этом сам военный подтвердил информацию про сдачу месторасположения. Также он рассказал, что ВСУ постоянно атакуют их позиции уже на протяжении 21 дня.
Напомним, ранее стало известно, что российские военные отказываются выполнять приказы руководства и хотят увольняться из армии.
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