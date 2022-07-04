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Військові РФ здають інформацію про свої позиції іноземній розвідці: перехоплення ГУР

Ілюстративне фото: військові РФ здають інформацію про свої позиції іноземній розвідці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові за гроші здають інформацію про місцезнаходження своїх військ іноземним розвідникам.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР, про це йдеться в новому перехопленні розмови окупантів.

У телефонній розмові дівчина скаржиться, що інформацію про позиції деяких підрозділів продають іноземній розвідці.

"31 бригаду здали. Не всю, а якусь роту. 76 людей привезли нещодавно. Здав свій же. Полковник Матьковський. Я потім спілкувалася з ФСБшником самарським, мій знайомий. Він каже, так. Все це вірно. У нього на рахунку 17 мільйонів. Страждає зараз це США смердюче. У них там взагалі - голод, холод", - заявила вона в розмові з російським солдатом.

При цьому сам військовий підтвердив інформацію про сдачу місцерозташування. Також він розповів, що ЗСУ постійно атакують їхні позиції вже протягом 21 дня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові відмовляються виконувати накази керівництва і хочуть звільнятися з армії.

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