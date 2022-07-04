Військові РФ здають інформацію про свої позиції іноземній розвідці: перехоплення ГУР

У телефонній розмові дівчина скаржиться, що інформацію про позиції деяких підрозділів продають іноземній розвідці.

"31 бригаду здали. Не всю, а якусь роту. 76 людей привезли нещодавно. Здав свій же. Полковник Матьковський. Я потім спілкувалася з ФСБшником самарським, мій знайомий. Він каже, так. Все це вірно. У нього на рахунку 17 мільйонів. Страждає зараз це США смердюче. У них там взагалі - голод, холод", - заявила вона в розмові з російським солдатом.

При цьому сам військовий підтвердив інформацію про сдачу місцерозташування. Також він розповів, що ЗСУ постійно атакують їхні позиції вже протягом 21 дня.