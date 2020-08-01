ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Военные РФ провели артиллерийские стрельбы у берегов Крыма

Крым, Суббота 01 августа 2020 10:10
Военные РФ провели артиллерийские стрельбы у берегов Крыма
Фото: "Адмирал Эссен" (function.mil.ru)
Автор: Максим Зайченко

Стрельба выполнялась по штурманским данным

Экипаж фрегата Черноморского флота РФ "Адмирал Эссен" провел в аннексированном Крыму артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям в районе полигона боевой подготовки "Опук". Стрельбу провели в рамках "боевой подготовки".

Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"При проведении зачетных артиллерийских стрельб личный состав фрегата "Адмирал Эссен" успешно поразил невидимые береговые цели, имитирующие позиции условного противника, применив артиллерийскую установку А-190", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба артиллерийскими снарядами по невидимым объектам выполнялась по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки.

"Артиллерийские стрельбы по береговым целям были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее в СНБО сообщали, что Россия в Крыму развернула штабы и готова к потенциальной агрессии.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация уже потеряла шансы успешно нормализовать незаконную оккупацию Крыма.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Российская ФедерацияКрымСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь