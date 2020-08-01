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Військові РФ провели артилерійські стрільби біля берегів Криму

Крим, Субота 01 серпня 2020 10:10
Військові РФ провели артилерійські стрільби біля берегів Криму
Фото: "Адмірал Ессен" (function.mil.ru)
Автор: Максим Зайченко

Стрілянина виконувалась за штурманськими даними

Екіпаж фрегата Чорноморського флоту РФ "Адмірал Ессен" провів в анексованому Криму артилерійські стрільби по невидимих берегових цілях в районі полігону бойової підготовки "Опук". Стрілянину провели в рамках "бойової підготовки".

Про це 1 серпня повідомляє прес-служба Міністерства оборони Росії.

"При проведенні залікових артилерійських стрільб особовий склад фрегата "Адмірал Ессен" успішно вразив невидимі берегові цілі, що імітують позиції умовного противника, застосувавши артилерійську установку А-190", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стрілянина артилерійськими снарядами по невидимих об'єктах виконувалась за штурманськими даними з використанням допоміжної точки наведення.

"Артилерійські стрільби по берегових цілях були проведені у відповідності з планом заходів бойової підготовки Чорноморського флоту", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, раніше в РНБО повідомляли, що Росія в Криму розгорнула штаби й готова до потенційної агресії.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація вже втратила шанси успішно нормалізувати незаконну окупацію Криму.

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