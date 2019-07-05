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Военные РФ оккупированном Крыму тренировались уничтожать корабли в Черном море

Новости » Общество    05.07.2019 - 14:32
Военные РФ оккупированном Крыму тренировались уничтожать корабли в Черном море
Иллюстративное фото (mil.ru)

Российские береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" учились уничтожать в Черном море группировки кораблей

Российские военные в оккупированном Крыму тренировались уничтожать корабли в Черном море. Об этом заявил начальник пресс-службы Южного военного округа соседней России Вадим Астафьев, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что российские береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" в оккупированном Крыму учились уничтожать в Черном море группировки кораблей условного противника электронными пусками.

Как сообщил Астафьев, учения проходили на фоне маневров "Си Бриз-2019", в которых принимают участие корабли НАТО и Украины.

По его словам, в учениях были задействованы 20 авианаводчиков, штурмовики Су-25см3 "Грач", бомбардировщики Су-24М и Су-34, и ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".

В Минобороны России сообщили, что во время учений были задействованы более 5 тыс. военнослужащих, около 500 единиц военной техники

Напомним, в порт Одессы в рамках многонациональных военно-морских учений "Си Бриз-2019" зашли пять кораблей стран НАТО

РБК-Украина писало, что Россия направила свои корабли для контроля учений "Си Бриз-2019", организованных Украиной и НАТО.

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