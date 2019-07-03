ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия направила свои корабли для контроля учений See Breeze

Новости » Общество    03.07.2019 - 15:58
Россия направила свои корабли для контроля учений See Breeze
Иллюстративное фото (mil.ru)

Россия намерена проконтролировать действия кораблей НАТО в Черном море

Российская Федерация направила свои корабли для контроля учений See Breeze-2019 совместно организованными Украиной и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. 

В Национальном центре управление обороной РФ рассказали, что в районах проведения учений контроль за кораблями НАТО осуществляет противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый".

Также для дежурства задействованы самолеты морской авиации и береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что военно-морские учений Sea Breeze-2019 стартовали 1 июля в северо-западной части Черного моря. По данным пресс-службы посольства Украины в США, принимают участия более 3 тыс. военнослужащих из 19 стран. Ведущую роль в подготовке играют Соединенные Штаты Америки. Планируется, что учения продлятся до 12 июля.

Кроме того, одну из локаций учений Sea Breeze-2019 пришлось изменить из-за предупреждения Российской Федерации о закрытии одного из участков Черного моря. В свою очередь руководитель учений от США, командир тактического соединения 65 Мэтью Лиман заявил, что важнейшим компонентом учений является усложнение организации и координация совместных усилий. 

В Одессе стартовали международные учения Sea Breeze В Одессу прибывают военные самолеты НАТО
Новости Украины военные ученияSea Breeze
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь