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Військові РФ окупованому Криму тренувалися знищувати кораблі в Чорному морі

Новини » Суспільство    05.07.2019 - 14:32
Військові РФ окупованому Криму тренувалися знищувати кораблі в Чорному морі
Ілюстративне фото (mil.ru)

Російські берегові ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон" вчилися знищувати в Чорному морі угруповання кораблів

Російські військові в окупованому Криму тренувалися знищувати кораблі в Чорному морі. Про це заявив начальник прес-служби Південного військового округу сусідній Росії Вадим Астаф'єв, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що російські берегові ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон" в окупованому Криму вчилися знищувати в Чорному морі угруповання кораблів умовного противника електронними пусками.

Як повідомив Астаф'єв, навчання проходили на тлі маневрів "Сі Бриз-2019", в яких беруть участь кораблі НАТО і України.

За його словами, в навчаннях були задіяні 20 авіанавідників, штурмовики Су-25см3 "Грач", бомбардувальники Су-24М і Су-34, і ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець".

У Міноборони Росії повідомили, що під час навчань були задіяні понад 5 тис. військовослужбовців, близько 500 одиниць військової техніки

Нагадаємо, в порт Одеси в рамках багатонаціональних військово-морських навчань "Сі Бриз-2019" зайшли п'ять кораблів країн НАТО.

РБК-Україна писало, що Росія направила свої кораблі для контролю навчань "Сі Бриз-2019", організованих Україною і НАТО.

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