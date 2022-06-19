ru ua
Вс, 19 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жителей Черниговской области и Конотопа предупредили о возможных ракетных ударах

Новина українською →
Чернигов, Воскресенье 19 июня 2022 19:21
Жителей Черниговской области и Конотопа предупредили о возможных ракетных ударах Иллюстративное фото: жителей Черниговской области предупредили о возможных ракетных ударах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 19 июня, риск ракетных ударов по Черниговской области возрос. Жителей просят внимательно относится к воздушным тревогам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Facebook.

"Есть информация, что сегодня возможны ракетные удары по объектам железной дороги в Черниговской области. Все соответствующие службы и руководители общин предупреждены", - отметил Чаус.

При этом он попросил всех жителей в случае воздушной тревоги немедленно пройти в укрытие.

Обновлено 19:30

Также мэр Конотопа Артем Семенихин предупредил местных жителей о высокой вероятности ракетных атак российских войск.

Он подчеркнул, что сейчас объявлена воздушная тревога конкретно в Конотопском районе. Поэтому все жители должны пройти в укрытие.

Напомним, 18 июня 2022 года вечером российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву.

Также мы писали, что российские оккупанты в субботу, 18 июня, снова обстреляли Харьков. По предварительным данным, никто не пострадал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Конотоп ракетный удар Война России против Украины
NEWS
Платежки за май задерживаются: "Нафтогаз" сделал важное предупреждение
Платежки за май задерживаются: "Нафтогаз" сделал важное предупреждение
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона