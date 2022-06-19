Жителей Черниговской области и Конотопа предупредили о возможных ракетных ударах
В воскресенье, 19 июня, риск ракетных ударов по Черниговской области возрос. Жителей просят внимательно относится к воздушным тревогам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Facebook.
"Есть информация, что сегодня возможны ракетные удары по объектам железной дороги в Черниговской области. Все соответствующие службы и руководители общин предупреждены", - отметил Чаус.
При этом он попросил всех жителей в случае воздушной тревоги немедленно пройти в укрытие.
Обновлено 19:30
Также мэр Конотопа Артем Семенихин предупредил местных жителей о высокой вероятности ракетных атак российских войск.
Он подчеркнул, что сейчас объявлена воздушная тревога конкретно в Конотопском районе. Поэтому все жители должны пройти в укрытие.
Напомним, 18 июня 2022 года вечером российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву.
Также мы писали, что российские оккупанты в субботу, 18 июня, снова обстреляли Харьков. По предварительным данным, никто не пострадал.
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