ru ua
Пт, 24 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Военные РФ обстреляли пограничные территории Черниговской области

Новина українською →
Черниговская область, Пятница 24 июня 2022 09:58
Военные РФ обстреляли пограничные территории Черниговской области Фото: Военные РФ обстреляли пограничные территории Черниговской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные в ночь на 24 июня обстреляли пограничные населенные пункты в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

По его словам, возле Сеньковки произошло пять взрывов в районе перекрестка дорог Гасичевка-Хриновка-Горск-Сеньковка по направлению Новые Юрковичи (РФ) - Горск. Предварительно, российские военные стреляли из миномета.

При этом в Семеновской громаде в районе села Янжуловка прозвучало 20 взрывов из миномета.

Ранее в Госпогранслужбе заявили, что угрозы повторного наступления России на Сумскую и Черниговскую области сейчас нет.

Ранее жителей Черниговской области и Конотопа предупредили о возможных ракетных ударах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Война в Украине Война России против Украины
NEWS
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
DAILY
На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине