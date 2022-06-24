Военные РФ обстреляли пограничные территории Черниговской области
Фото: Военные РФ обстреляли пограничные территории Черниговской области (Getty Images)
Российские военные в ночь на 24 июня обстреляли пограничные населенные пункты в Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.
По его словам, возле Сеньковки произошло пять взрывов в районе перекрестка дорог Гасичевка-Хриновка-Горск-Сеньковка по направлению Новые Юрковичи (РФ) - Горск. Предварительно, российские военные стреляли из миномета.
При этом в Семеновской громаде в районе села Янжуловка прозвучало 20 взрывов из миномета.
Ранее в Госпогранслужбе заявили, что угрозы повторного наступления России на Сумскую и Черниговскую области сейчас нет.
Ранее жителей Черниговской области и Конотопа предупредили о возможных ракетных ударах.